En düşük ortalama
11 maçta 1 puan ortalaması olan Fırtına daha önce Yanal ile 2007-08’de 1.50, 2008-09’de 1.82, 2014-15’te ise 1.80 puan ortalaması yakalamıştı.
Süper Lig'in 11 haftalık bölümünde 11 puan toplayan Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal'ın görev yaptığı 3 dönem içerisindeki en düşük puan ortalamasında kaldığı sezonu yaşıyor. Bordo-mavililer, geçen sezon sonunda göreve getirdiği Yanal ile 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle 11 puanla ligde 13. sırada kendine yer buldu. Bir puan ortalamasında kalan Karadeniz ekibi, Yanal'ın görevde bulunduğu üç dönem içerisindeki en başarısız performansı sergiledi.
2014-15'TE ZİRVE YAPMIŞTI
Fırtına, Yanal döneminde 2007-08 sezonunda 1.50, 2008-2009 sezonunda 1.82, 2014-2015 sezonunda 1.80 puan ortalaması yakalamıştı. Yanal 2007- 2008'de 24 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyetle 36 puan; 2008-09'da 15 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyetle 53 puan; 2014-2015'te ise 25 lig maçında 13 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 45 puan toplamıştı.
İKİ OYUNCU ÖZÜR DİLEDİ
Antalyaspor karşılaşmasında gördüklerin sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Mehmet Ekici ve Okay Yokuşlu, G.Birliği maçında oynayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor. İki futbolcunun cezalı duruma düşmeleri nedeniyle Ersun Yanal ve takım orkadaşlarından özür dilediği belirtildi.
2014-15'TE ZİRVE YAPMIŞTI
Fırtına, Yanal döneminde 2007-08 sezonunda 1.50, 2008-2009 sezonunda 1.82, 2014-2015 sezonunda 1.80 puan ortalaması yakalamıştı. Yanal 2007- 2008'de 24 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyetle 36 puan; 2008-09'da 15 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyetle 53 puan; 2014-2015'te ise 25 lig maçında 13 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 45 puan toplamıştı.
İKİ OYUNCU ÖZÜR DİLEDİ
Antalyaspor karşılaşmasında gördüklerin sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen Mehmet Ekici ve Okay Yokuşlu, G.Birliği maçında oynayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor. İki futbolcunun cezalı duruma düşmeleri nedeniyle Ersun Yanal ve takım orkadaşlarından özür dilediği belirtildi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
En düşük ortalama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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