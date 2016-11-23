 En düşük ortalama – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    En düşük ortalama

    En düşük ortalama

    11 maçta 1 puan ortalaması olan Fırtına daha önce Yanal ile 2007-08’de 1.50, 2008-09’de 1.82, 2014-15’te ise 1.80 puan ortalaması yakalamıştı.

    'in 11 haftalık bölümünde 11 puan toplayan Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal'ın görev yaptığı 3 dönem içerisindeki en düşük puan ortalamasında kaldığı sezonu yaşıyor. Bordo-mavililer, geçen sezon sonunda göreve getirdiği Yanal ile 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle 11 puanla ligde 13. sırada kendine yer buldu. Bir puan ortalamasında kalan Karadeniz ekibi, Yanal'ın görevde bulunduğu üç dönem içerisindeki en başarısız performansı sergiledi.

    2014-15'TE ZİRVE YAPMIŞTI
    Fırtına, Yanal döneminde 2007-08 sezonunda 1.50, 2008-2009 sezonunda 1.82, 2014-2015 sezonunda 1.80 puan ortalaması yakalamıştı. Yanal 2007- 2008'de 24 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 10 mağlubiyetle 36 puan; 2008-09'da 15 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyetle 53 puan; 2014-2015'te ise 25 lig maçında 13 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 45 puan toplamıştı.

    İKİ OYUNCU ÖZÜR DİLEDİ
    karşılaşmasında gördüklerin sarı kartlar nedeniyle cezalı duruma düşen ve , maçında oynayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor. İki futbolcunun cezalı duruma düşmeleri nedeniyle ve takım orkadaşlarından özür dilediği belirtildi.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:42
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