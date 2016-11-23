 Aker’de hüzün – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Aker’de hüzün

    Aker’de hüzün
    Yapımı bitmek üzere ola 'na taşınmaya hazırlanan Fırtına, büyük başarılar yaşadığı Hüseyin Avni Aker'e 'a 1-0 mağlup olarak hüzünlü veda etti. Evinde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 11 puanın 8'ni iç sahada aldı. Attığı 5 gole karşılık kalesinde 5 gol gördü.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:34
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