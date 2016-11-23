Aker’de hüzün
Yapımı bitmek üzere ola Akyazı Stadyumu'na taşınmaya hazırlanan Fırtına, büyük başarılar yaşadığı Hüseyin Avni Aker'e Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak hüzünlü veda etti. Evinde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, topladığı 11 puanın 8'ni iç sahada aldı. Attığı 5 gole karşılık kalesinde 5 gol gördü.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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