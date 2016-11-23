20 isim için suç duyurusu!
Bordo-mavililerin eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem Cüneyt Çakır, MHK eski Başkanı Müftüoğlu ve PFDK eski Başkanı Karaahmetoğlu’nun da aralarında bulunduğu spor camiasından 20 ünlü isim hakkında “FETÖ üyeliği, tehdit ve şantaj” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Trabzonspor'un eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK eski Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, PFDK eski Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, Trabzonspor-G.Saray derbisini yöneten Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasında düdük çalan Süleyman Abay, Trabzonspor-Gaziantepspor sınavında görev yapan Çağatay Şahan ve toplamda 20 isim hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, şüphelilerin "Darbeye ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs amacıyla kurulmuş olan 'Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak', 'tehdit', 'şantaj' ve 'toplumda infial yaratacak eylem ve hareketlerde bulunmak' suçlarından cezalandırılmaları istendi.
FİRARİ SAVCI ÖZ'E GÖNDERME
Suçların 9 Ekim 2015-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında işlendiği belirtilen dilekçede, FETÖ firarisi savcı Zekeriya Öz'e de genişçe yer verilerek, Öz'ün Dubai tatilinin belgelerini Hacıosmanoğlu'nun Ali Ağaoğlu'ndan alarak yetkililere vermesiyle sıkıntıların başladığı anlatıldı. Öz'ün bulunduğu konumu ve göreve dair yetkilerini hukuka aykırı olarak terör örgütü ve şahsi çıkarları için kullandığı kaydedilen dilekçede, Hacısomanoğlu'nun bu bağlamda 'Fuatavni' hesabı üzerinden defalarca tehdit edildiği anlatıldı. "2015 sezonu 5'inci haftasında Trabzonspor- Galatasaray maçında FETÖ'nün hain elemanları saha içinde operasyona başlamışlardır" denilen dilekçede, "Görünmeyen bir el devreye girmiş, hakem Cüneyt Çakır, Avni Aker'de taraftarların önünde hakem hatası olarak görülemeyecek kasıtlı ve tahrik edici, haksız ve yanlı kararları ile maçı Galatasaray'a vermiş, açıkça Trabzonspor'u mağlup ettirmiştir" ifadeleri kullanıldı.
FETÖ'YE KÜFRETTİM, YÜZÜ DEĞİŞTİ
Hacıosmanoğlu'nun, maçın ardından MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu ile hakem hatalarıyla ilgili olarak görüşmeye gittiği ve burada FETÖ lideri Fetullah Gülen hakkında küfürler ettiği anlatılan dilekçede, "Vatan hainine yönelik ağır küfürler üzerine Müftüoğlu'nun ses tonu ve yüz ifadesinin değiştiğini görünce müvekkil buna anlam verememiştir. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Müftüoğlu terör örgütüyle ilişkili olduğundan uzaklaştırılmıştır. TFF içindeki FETÖ'cülerle kurdukları kumpasla Trabzonspor kulübünü provoke etmişlerdir" denildi.
FİRARİ SAVCI ÖZ'E GÖNDERME
Suçların 9 Ekim 2015-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında işlendiği belirtilen dilekçede, FETÖ firarisi savcı Zekeriya Öz'e de genişçe yer verilerek, Öz'ün Dubai tatilinin belgelerini Hacıosmanoğlu'nun Ali Ağaoğlu'ndan alarak yetkililere vermesiyle sıkıntıların başladığı anlatıldı. Öz'ün bulunduğu konumu ve göreve dair yetkilerini hukuka aykırı olarak terör örgütü ve şahsi çıkarları için kullandığı kaydedilen dilekçede, Hacısomanoğlu'nun bu bağlamda 'Fuatavni' hesabı üzerinden defalarca tehdit edildiği anlatıldı. "2015 sezonu 5'inci haftasında Trabzonspor- Galatasaray maçında FETÖ'nün hain elemanları saha içinde operasyona başlamışlardır" denilen dilekçede, "Görünmeyen bir el devreye girmiş, hakem Cüneyt Çakır, Avni Aker'de taraftarların önünde hakem hatası olarak görülemeyecek kasıtlı ve tahrik edici, haksız ve yanlı kararları ile maçı Galatasaray'a vermiş, açıkça Trabzonspor'u mağlup ettirmiştir" ifadeleri kullanıldı.
FETÖ'YE KÜFRETTİM, YÜZÜ DEĞİŞTİ
Hacıosmanoğlu'nun, maçın ardından MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu ile hakem hatalarıyla ilgili olarak görüşmeye gittiği ve burada FETÖ lideri Fetullah Gülen hakkında küfürler ettiği anlatılan dilekçede, "Vatan hainine yönelik ağır küfürler üzerine Müftüoğlu'nun ses tonu ve yüz ifadesinin değiştiğini görünce müvekkil buna anlam verememiştir. Ancak 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Müftüoğlu terör örgütüyle ilişkili olduğundan uzaklaştırılmıştır. TFF içindeki FETÖ'cülerle kurdukları kumpasla Trabzonspor kulübünü provoke etmişlerdir" denildi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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