11 haftada 38 sarı kart
Süper Lig'de 11 haftada 38 sarı kart gören ve son oynanan Antalyaspor maçını 8 sarı kartla tamamlayan Trabzonspor'da cezalı ve kart sınırına dayanan oyuncu sayısı artıyor. Uğur, Antalyaspor maçında cezası nedeniyle görev yapamamıştı. Mehmet ve Okay da Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü ve G.Birliği sınavında yoklar. 3'er sarı kartı bulunan Durica, Onazi ve Bero da sarı kart ceza sınırına dayanan isimler oldu. Teknik heyetin bu konuda oyuncuları uyardığı belirtildi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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