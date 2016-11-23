 11 haftada 38 sarı kart – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    11 haftada 38 sarı kart

    11 haftada 38 sarı kart
    'de 11 haftada 38 sarı kart gören ve son oynanan maçını 8 sarı kartla tamamlayan 'da cezalı ve kart sınırına dayanan oyuncu sayısı artıyor. Uğur, Antalyaspor maçında cezası nedeniyle görev yapamamıştı. Mehmet ve Okay da Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü ve G.Birliği sınavında yoklar. 3'er sarı kartı bulunan Durica, Onazi ve Bero da sarı kart ceza sınırına dayanan isimler oldu. Teknik heyetin bu konuda oyuncuları uyardığı belirtildi.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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