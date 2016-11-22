 Yine skandal! – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Yine skandal!

    Yine skandal!

    Hatalı düdük ve kartları ile Trabzonsporlu oyuncuları çıldırtan , ’ın ’ya ceza sahası dışında yaptığı faulü yardımcısına uyup içeriye taşıyarak ‘penaltı’ verdi.

    'un hakem kabusu dün gece de devam etti. Sahnede bu kez Alper Ulusoy ve yardımcıları vardı. Geçen sezon 2-2 biten Akhisar Belediye maçında, kaleci Lukac'ın 'ı ceza alanında indirmesine 'devam' diyen, Ahmet Cebe kendini atınca ise hatalı penaltıyı anında veren Ulusoy dün de Avni Aker'de skandal kararlara imza attı. Ulusoy, 46. dakikada Mustafa Akbaş'ın Mbilla'ya ceza sahası dışında yaptığı faulü yardımcısına uyup ceza içeriye taşıyarak 'penaltı' kararı verdi. Kaleci Onur Kıvrak, Diego'nun kullandığı atışta topu çelmeyi başardı.

    ANTALYALI SAKIB'I ATAMADI
    Aynı 26. dakikada 'ın şutunda ceza sahasında Celustka'nın kolu ile göğsünden dönen topta ise maçı devam ettirdi. İkinci yarıda sarı kartı olan Sakıb'ın Yusuf'a arkadan yaptığı müdahalede ikinci sarı kartını çıkarmayarak, Antalyaspor'un 10 kişi kalmasını engelledi. Hatalı düdüklerle Fırtına'nın hızını kesen, olur olmaz gösterdiği sarı kartlarla da bordo-mavili futbolcuları oyundan düşüren Alper Ulusoy'a devre arasında Okay ve kaptan Onur yanına giderek tepki gösterdi. Nevzat Aydın da tribünden isyan etti.

    YUSUF'UN GOLÜNÜ İPTAL ETTİ
    Alper Ulusoy, 43. dakikada Antalyaspor kalecisi Ferhat Kaplan'ın elinden kaçırdığı topu alarak filelere gönderen Yusuf Erdoğan'ın golünü de 'faul' gerekçesi ile iptal etti. Yusuf bu pozisyonda kaleciye dokunmadığını belirterek gol bekledi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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