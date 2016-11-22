Yine skandal!
Hatalı düdük ve kartları ile Trabzonsporlu oyuncuları çıldırtan Alper Ulusoy, Mustafa Akbaş’ın Mbilla’ya ceza sahası dışında yaptığı faulü yardımcısına uyup içeriye taşıyarak ‘penaltı’ verdi.
ANTALYALI SAKIB'I ATAMADI
Aynı Alper Ulusoy 26. dakikada Mustafa Akbaş'ın şutunda ceza sahasında Celustka'nın kolu ile göğsünden dönen topta ise maçı devam ettirdi. İkinci yarıda sarı kartı olan Sakıb'ın Yusuf'a arkadan yaptığı müdahalede ikinci sarı kartını çıkarmayarak, Antalyaspor'un 10 kişi kalmasını engelledi. Hatalı düdüklerle Fırtına'nın hızını kesen, olur olmaz gösterdiği sarı kartlarla da bordo-mavili futbolcuları oyundan düşüren Alper Ulusoy'a devre arasında Okay ve kaptan Onur yanına giderek tepki gösterdi. Nevzat Aydın da tribünden isyan etti.
YUSUF'UN GOLÜNÜ İPTAL ETTİ
Alper Ulusoy, 43. dakikada Antalyaspor kalecisi Ferhat Kaplan'ın elinden kaçırdığı topu alarak filelere gönderen Yusuf Erdoğan'ın golünü de 'faul' gerekçesi ile iptal etti. Yusuf bu pozisyonda kaleciye dokunmadığını belirterek gol bekledi.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:49
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
Zehir Hani derler ya attında hakem vermedi mi abi harbiden vermiyolar bilmiyorum ki ne etmek gerek !
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
ckasimay Adaletsizligin bu kadari olmaz. Trabzonun yerine üc büyüklerden bir olsaydi , hakem ayni kararlari verebilirmiydi. Soru bu.. yüzde 200 hakli yorum Ercan in.
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 25
Yorum
Aleks Biz de 27 yasindaydik,.olduk 45,cocuklar bebekti,buyudu,artik universiteye gidiyorlar,ekonomi o zaman mi iyidi,simdi mi iyi kestiremiyorum!!!!
Yine skandal! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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