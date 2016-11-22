 Usta yalnız bırakmadı – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Usta yalnız bırakmadı

    Usta yalnız bırakmadı
    Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri 'ndaki son lig maçında takımı yalnız bırakmadı. Usta, tribünde hakemlerin hatalı kararlarına sinirlenirken, yenilgi nedeniyle yüzü gülmedi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:27
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