"Tabeladaki durumu hoş değil ama..."

Yanal, ligde beklemedikleri bir yerde olduklarını belirterek, "Trabzonspor'un tabeladaki durumu hoş değil. Kimsenin mutlu olduğunu düşünmüyorum. Başta ben olmak üzere hiçbirimizi, bu durum mutlu etmiyor." dedi.

Bu süreçte herkesin birbirine söyleyeceği çok şeyin olacağını düşündüğünü dile getiren deneyimli teknik adam, "Herkes birbirinde bir şeyler bulabilir ama şimdi birlik ve beraberlik zamanı, bunu söyleminin zamanı değil. Trabzonspor, daha önceki dönemlerde bunu yaptığında zarar gördü. Akil ve akıllı olmak lazım. Herkesin üstüne düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Genç oyuncuları kazanmayı istiyorum"

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi genç oyuncuları takıma kazandırmayı herkesten çok istediğine dikkati çeken Yanal, şöyle devam etti:

"Hem oyuncu kazanmak hem sonuç almak hem de yarışmak oldukça zor bir süreç. Takımımızda genç, iyi oyuncular var. Bunları kazanmayı herkesten çok istiyorum. Böyle sert ortamda çocukları kaybetmek de var. 17 yaşında Abdülkadir çok iyi bir oyuncu. Bu yarışın içinde çok acımasız, sert ortam var. Yusuf Yazıcı için de aynı şey geçerli. Ümit Milli Takımımızda oynadı, oradaki oyunun kaygı ve endişesinin yüksekliği ile buradaki arasındaki farkın büyük olacağını biliyorsunuz. Oyuncu kazanmak çok önemli. Ülkede en büyük sıkıntılarından biri. En çok oyuncu kazanmaya gayret edenlerden biri olduğumu düşünüyorum. Zamanında bu fazlasıyla görüldü. Yusuf'u da diğerlerini de kazanmak için çaba sarf ediyorum ama kazanırken kaybetme korkusu da açıkçası bende de çok fazlasıyla var."

Teknik direktör Yanal, Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Mustafa Akbaş gibi oyuncuların Trabzon'un çocukları olduğunu dile getirerek, "En ufak şeyde bu oyunculara tepkileri biliyorsunuz. Oyuncuların tepkiyi hak etmediklerini düşünüyorum. Kazanmak için her şeyi yaptıklarını biliyorum. Mustafa Yumlu'ya, maçta ömür boyu taşıyacağı iki tane iz geldi. Oyunun başında yaralanmasından sonra birçok oyuncu sahaya terk eder, o oynamayı tercih etti. Bu oyunculara hep beraber destek olmalıyız." diye konuştu.

"Transfer olacaktır"

Yanal, sezon öncesi transferde titiz davrandıklarını vurgulayarak, "Titiz davranmazsak da sıkıntılarımız vardı. Herkes şapkayı önüne koymak zorunda. Trabzon'a oyuncu getirmek, oyuncu almak konusunda sıkıntılar yaşadığımızı herkes biliyor. Bunu başkanımız da defalarca dile getirdi. Sıkıntılı zaman diliminde Trabzonspor'un güçlerini boşa harcamamak konusunda da titiz davrandığımızdan herkes emin olsun. Ben de çok daha farklı kadrolar kurmak ya da bu oyuncuların içinde yeteneği, gücü olan oyuncuların daha iyi gözükmesi için takviyeler yapmak istemez miyim? Transfer döneminde gerekli takviyeler mutlaka olacaktır." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'un güçlü takımlar karşısındaki mücadelesine herkesin tanık olduğunu ifade eden Yanal, şunları kaydetti:

"Oynamakla, karşılıklı oynamak ve oynamamak ayrı başlıklarda incelenmeli. Oynamayıp kazandığımız maçlar da oldu. Antalyaspor karşılaşması karşılıklı oynadığımız bir maç olsaydı şansımız yüksek olurdu, geniş alan bulabilirdik ve daha farklı sonuç olabilirdi. Yaklaşık 29 şutumuz var 6'sı kaleye isabet etti. Baskı içerisinde oynamak kolay değil. Bazı yeteneklere ve biraz daha rahat olmaya ihtiyaç var. Bunu da beceremedik. Zaten bu konuda sıkıntılarımız var. Bunları aşmak için de bazı takviyeleri transfer döneminde yapmamız gerekiyor ki yapacağız."

Ersun Yanal, maç içerisinde hakemleri bırakıp kendi oyunlarına bakmaları gerektiğinin altını çizerek, "Bizim rakibimiz hakem değil. Antalyaspor maçında kazanabileceğimiz şartlar vardı. Herkes bunun peşinde olmalı. Trabzonspor'un gücünü ortaya koyacak hırsı, öfkeyi biraz da yumruğu vurup 'hadi' demeyi ben de çok istiyorum. Bu oyuncularımın da içinde var. Yetenekleri belki herkes eleştirebilir ama başta Trabzonlu oyuncular olmak üzere hepsi çok önemli ve karakterli futbolcular. Onların Trabzonspor'u taşıyacakları yeri biliyorum ve onlara da güveniyorum." değerlendirmesinde bulundu.