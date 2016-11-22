Mustafa Akbaş'ta 3 kırık!
Trabzonspor'un kulüp doktoru Ufuk Şentürk, Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile yapılan maçta yüzüne darbe alan Mustafa Akbaş'ın, sol elmacık kemiğinin 3 ayrı yerinde kırık tespit edildiğini bildirdi.
Şentürk, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Mustafa'nın durumu hakkında bilgilendirmede bulunarak, "Dün oynadığımız Antalyaspor müsabakasının ilk dakikasında yüzüne aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Mustafa Akbaş'ın, yapılan muayene ve tomografi sonucunda sol elmacık kemiğinin üç ayrı yerinde kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Mustafa, maçın hemen başında rakip futbolcu Celustka ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlık yaşamıştı.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 19:12
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
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Yorum
........ DEMEK Kİ GS BU DURUMU KABULLEN Dİ. BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ BİLİYOR. FB, BJK ,TS LA YARIŞAMAYACAĞINI SEYİRCİLERİNİ KABULLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR. EVET NEYSEN O. AMA YAPAMAYACAĞIN BİR ŞEY İÇİN MİLLETİ HAVAYA SOKMANIN DA LÜZUMU YOK. SONRA TARAFTAR ÜZÜLÜYOR. AMA KÜME DE DÜŞSEK GS LIYIZ. PARALARI BİLE ÖDENMEYEN TAKIMDAN DA BİR ŞEY BEKLEME.
- Yine skandal!
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Yorum
Kartal Yuvası Yapacak birşey yok ts ye iki yıldır yapılan bu bitirme herekati bize olsa lig bitmişti şimdi ne hakem kalırdı ne tff
- Yine skandal!
Toplam 44
Yorum
isminiz İstanbul takımlarına yapılsa federasyon yerinde durmazdı
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