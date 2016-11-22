 Mustafa Akbaş'ta 3 kırık! – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    'ta 3 kırık!

    Mustafa Akbaş'ta 3 kırık!

    'un kulüp doktoru , 'de ile yapılan maçta yüzüne darbe alan 'ın, sol elmacık kemiğinin 3 ayrı yerinde kırık tespit edildiğini bildirdi.

    Şentürk, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Mustafa'nın durumu hakkında bilgilendirmede bulunarak, "Dün oynadığımız müsabakasının ilk dakikasında yüzüne aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz 'ın, yapılan muayene ve tomografi sonucunda sol elmacık kemiğinin üç ayrı yerinde kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

    Mustafa, maçın hemen başında rakip futbolcu Celustka ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlık yaşamıştı.

    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:12
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