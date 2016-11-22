Mustafa Akbaş'ta 3 kırık!

Şentürk, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Mustafa'nın durumu hakkında bilgilendirmede bulunarak, "Dün oynadığımız Antalyaspor müsabakasının ilk dakikasında yüzüne aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Mustafa Akbaş'ın, yapılan muayene ve tomografi sonucunda sol elmacık kemiğinin üç ayrı yerinde kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Mustafa, maçın hemen başında rakip futbolcu Celustka ile girdiği hava topu mücadelesinde sakatlık yaşamıştı.