 Komedyen M’Billa! – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Komedyen M’Billa!

    Komedyen M’Billa!

    Antalyaspor'un santrforu M'Billa dün rakip oyuncuları delirtti.

    Maç boyunca 5 kez sakatlandığını iddia ederek oyunu durduran Kamerunlu oyuncu, Trabzonsporlu oyunculardan tepki gördü.

    Yumlu 4 maç sonra
    Uğur'un cezalı olduğu dünkü maçta görev yapan Mustafa Yumlu, 4 maç aradan sonra formasına kavuştu. Yumlu, son olarak Fırtına'nın 4-0 yenildiği Karabükspor karşılaşmasında forma giymişti
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:33
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