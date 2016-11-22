Komedyen M’Billa!

Antalyaspor'un santrforu M'Billa dün rakip oyuncuları delirtti.

Maç boyunca 5 kez sakatlandığını iddia ederek oyunu durduran Kamerunlu oyuncu, Trabzonsporlu oyunculardan tepki gördü.



Yumlu 4 maç sonra

Uğur'un cezalı olduğu dünkü maçta görev yapan Mustafa Yumlu, 4 maç aradan sonra formasına kavuştu. Yumlu, son olarak Fırtına'nın 4-0 yenildiği Karabükspor karşılaşmasında forma giymişti