 Hüzünlü veda – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Hüzünlü veda

    Hüzünlü veda

    Son derece sert geçen ve sık sık duran maçta bordo-mavili takım 8. dakikada Chico’nun attığı golle yenildi. Bu sezon 11 maçta 157 şut çeken Fırtına rakip fileleri 7 kez sarsabildi

    Süper Lig'de bir türlü istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Avni Aker Stadyumu'nda oynadığı son lig maçında Antalyaspor'a da 1-0 mağlup oldu. 8. dakikada Chico'nun golü ile öne geçen Akdeniz ekibi, 49'da Diego ile bir de penaltı kaçırdı. Bordo-mavililer bu sonuçla taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı. Fırtına dünkü maçta da golcü sıkıntısı çektiğini net olarak gösterdi. 157 şutla lider Başakşehir, Fenerbahçe gibi takımları bu alanda geçen sadece 7 gol atabildi ve ligin en az gol atan ikinci takımı konumunda yer alıyor.

    TARİHİNDE İLK KEZ YENİLDİ
    Trabzonspor son Antalyaspor maçında da 27 şutta 6 isabet sağladı ancak gol bulamadı. Bu arada Trabzonspor, Avni Aker'de Antalyaspor'a tarihinde ilk kez kaybetti. Fırtına'nın ev sahibi olduğu 21 maçta Antalya 2. kez kazanırken (30.05.1999 / 2-3 - bu maç Ankara'da oynanmıştı) diğer 19 maçta Trabzonspor yenilmedi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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