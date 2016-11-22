 Hakem öne çıktı – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Hakem öne çıktı

    Hakem öne çıktı
    Teknik direktör , herkesin şapkasını önüne alıp düşünmesi gerektiğini söyledi. Yanal, "Rakibin sert savunmasını bir türlü geçemedik. Oyunu lehimize çevirecek aksiyonlarda eksik kaldık. Erken kartlar çıktı. Oyunun belli bölümlerinde hakemin öne çıktığı yerler var. Bizim için zor bir dönem. Geçtiğimiz zaman dilimi ile ilgili herkesin sorumlulukları var. Herkes şapkasını önüne koyacak. Bu tünelin içinden doğru çıkmak, bize yakışanı yapmak zorundayız" diye konuştu.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:29
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