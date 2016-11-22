 Ekici ile zirve – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Ekici ile zirve

    Ekici ile zirve
    Başkan , karşılaşmadan önce sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mehmet Ekici'yle bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, maddi konulardaki pazarlıkların ise devam ettiği belirtildi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:28
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