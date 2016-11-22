Duygusal anlar yaşandı
Trabzonspor, Antalyaspor maçıyla kurulduğu günden itibaren kendisine hizmet eden Avni Aker Stadyumu'ndaki son lig maçını oynadı.
1. DAKİKADA SAKATLIK
Birinci dakikada Mustafa Akbaş ile Celustka, kafa kafaya çarpıştı. Celustka'nın yarılan kafası sargıya alırken, Akbaş ise 4 dakika boyunca yerde tedavi gördü. Akbaş'ın kanayan kaşı kapatıldı, burnuna tampon konuldu.
ONAZİ CAMI YUMRUKLADI
Karşılaşmanın 61. dakikasında oyundan çıkan Ogenyi Onazi yerini Muhammet Demir'e bıraktı. Bu duruma bir hayli şaşıran Onazi, yedek kulübesinde de cama yumruk attı.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 00:37
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
Zehir Hani derler ya attında hakem vermedi mi abi harbiden vermiyolar bilmiyorum ki ne etmek gerek !
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
ckasimay Adaletsizligin bu kadari olmaz. Trabzonun yerine üc büyüklerden bir olsaydi , hakem ayni kararlari verebilirmiydi. Soru bu.. yüzde 200 hakli yorum Ercan in.
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 25
Yorum
Aleks Biz de 27 yasindaydik,.olduk 45,cocuklar bebekti,buyudu,artik universiteye gidiyorlar,ekonomi o zaman mi iyidi,simdi mi iyi kestiremiyorum!!!!
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