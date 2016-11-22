 Duygusal anlar yaşandı – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Duygusal anlar yaşandı

    Duygusal anlar yaşandı

    Trabzonspor, Antalyaspor maçıyla kurulduğu günden itibaren kendisine hizmet eden Stadyumu'ndaki son lig maçını oynadı.

    Toplam 12 bin bordo-mavili taraftar dün tribündeki yerini aldı. Trabzonspor yönetimi tarafından maç öncesinde dev ekrandan 'in tarihini anlatan görüntüler de yayınladı, duygusal anlar yaşandı.

    1. DAKİKADA SAKATLIK
    Birinci dakikada Mustafa Akbaş ile Celustka, kafa kafaya çarpıştı. Celustka'nın yarılan kafası sargıya alırken, Akbaş ise 4 dakika boyunca yerde tedavi gördü. Akbaş'ın kanayan kaşı kapatıldı, burnuna tampon konuldu.

    ONAZİ CAMI YUMRUKLADI
    Karşılaşmanın 61. dakikasında oyundan çıkan Ogenyi Onazi yerini Muhammet Demir'e bıraktı. Bu duruma bir hayli şaşıran Onazi, yedek kulübesinde de cama yumruk attı.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:37
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