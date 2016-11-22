 Castillo şoku – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Castillo şoku

    Castillo şoku
    Fırtına'da maçtan önce şoku yaşandı. Daha önce sol uyluk arka kasında sakatlık yaşayan ve iyileşen genç oyuncunun maçtan önce yapılan son antrenmanda bu kez sol uyluk ön kasından yeni bir sakatlık yaşadığı açıklandı. Kulüp doktoru Ufuk Şentürk, MR'ında kas lifi yırtığı tespit edilen Castillo'nun tedavisine hemen başlandığını duyurdu.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:23
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