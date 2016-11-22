 Aydınlar hamlesi – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Aydınlar hamlesi

    Aydınlar hamlesi

    'un 2010-11 sezonundaki şike süreciyle ilgili haklarını aradığı 'ta Futbol Federasyonu eski Başkanı 'ın tanık olarak dinlenmesini istediği ortaya çıktı.

    'ın bu talebi kabul ederek Aydınlar'ı 18 Kasım'da İsviçre'nin Lozan kentinde görülen duruşmaya davet ettiği belirtildi. Ancak 'ın davetlere yanıt vermediği, bunun üzerine Kulübü'nün Aydınlar'ın daha önce TFF başkanlığı döneminde şike süreciyle ilgili yaptığı açıklamaları video özeti olarak mahkemeye sunduğu ifade edildi. Bordo-mavili ekibin hukuk kurulunun ayrıca şike sürecinde Trabzonspor'un TFF yönetimlerince yalnız bırakıldığına vurgu yaptığı kaydedildi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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