 Anlamlı mesaj – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Anlamlı mesaj

    Anlamlı mesaj
    Rusya'nın Rubin Kazan takımında forma giyen , Hüseyin Avni Aker Stadyumu'na veda maçında duygusal bir mesaj yayınladı. Trabzonspor forması giyen Gökdeniz, sosyal medyadaki paylaşımında, "Profesyonel olarak 10 yıl oynadığım Avni Aker Stadyumu'nun veda gecesinde aranızda olamasam da gönlüm hep sizinle" diye yazdı.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
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