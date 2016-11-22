41. sınav Antalya’nın
Bordo-mavili takım ile Antalyaspor lig tarihi boyunca 41. kez karşılaştı.
MEHMET VE OKAY CEZALI
Fırtına'nın iki önemli ismi Mehmet Ekici ve Okay cezalı duruma düştü. Dünkü maça ceza sınırında çıkan Ekici ve Okay gördükleri sarı kart ile cezalı oldu ve haftaya G.Birliği sınavında yoklar.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 00:32
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
Zehir Hani derler ya attında hakem vermedi mi abi harbiden vermiyolar bilmiyorum ki ne etmek gerek !
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
ckasimay Adaletsizligin bu kadari olmaz. Trabzonun yerine üc büyüklerden bir olsaydi , hakem ayni kararlari verebilirmiydi. Soru bu.. yüzde 200 hakli yorum Ercan in.
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 25
Yorum
Aleks Biz de 27 yasindaydik,.olduk 45,cocuklar bebekti,buyudu,artik universiteye gidiyorlar,ekonomi o zaman mi iyidi,simdi mi iyi kestiremiyorum!!!!
41. sınav Antalya’nın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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