41. sınav Antalya’nın

Bordo-mavili takım ile Antalyaspor lig tarihi boyunca 41. kez karşılaştı.

Bu periyotta 24 kez Trabzonspor kazanırken, 8 kez Antalyaspor galip geldi ve 9 maç ise berabere bitti. Bu arada Antalyaspor Süper Lig'in son 3 haftasında 3 galibiyet aldı. Antalya son üç haftada sırasıyla Kayserispor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor'u 1-0'lık skorlarla geçti.



MEHMET VE OKAY CEZALI

Fırtına'nın iki önemli ismi Mehmet Ekici ve Okay cezalı duruma düştü. Dünkü maça ceza sınırında çıkan Ekici ve Okay gördükleri sarı kart ile cezalı oldu ve haftaya G.Birliği sınavında yoklar.