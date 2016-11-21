 Yumlu göreve – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Yumlu göreve

    Yumlu göreve
    Teknik direktör sakatlığı geçen Onur'u bugün ilk 11'de görevlendirecek. 4 hafta sonra sahalara dönmeye hazırlanan Castillo da 18 kişilik kadroda. Beşiktaş derbisindeki kadrodan memnun olan Yanal'ın, sadece kart cezalısı Uğur'un yerine Mustafa Yumlu'yu 11'de görevlendirmesi bekleniyor.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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