 Sarı kart uyarısı – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Sarı kart uyarısı

    Sarı kart uyarısı
    Karadeniz ekibinin teknik patronu Ersun Yanal, sarı kart ceza sınırında bulunan futbolcularını maçı öncesi uyardı. Okay, Bero ve Mehmet Ekici bugün sarı kart görmeleri durumunda 12'nci haftadaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:06
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