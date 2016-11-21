Sakatlık sürecini tamamen atlatan Castillo hocası Ersun Yanal'dan forma isterken, bugünkü karşılaşmayla ilgili de iddialı konuştu. Sezon başından beri bir türlü istikrarı yakalayamadıklarına dikkat çeken Kolombiyalı futbolcu, "İyi bir takımız ancak yeni kurulmuş olmanın sıkıntısını yaşadık. Buraya büyük umutlar ve bir proje için geldim. Antalyaspor maçı inanıyorum ki patlama maçımız olacak. Taraftarlarımızdan da stadı doldurmalarını bekliyoruz. Bize tam destek versinler. Biz de onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.