 Patlama maçımız olacak – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Patlama maçımız olacak

    Patlama maçımız olacak
    Sakatlık sürecini tamamen atlatan Castillo hocası Ersun Yanal'dan forma isterken, bugünkü karşılaşmayla ilgili de iddialı konuştu. Sezon başından beri bir türlü istikrarı yakalayamadıklarına dikkat çeken Kolombiyalı futbolcu, "İyi bir takımız ancak yeni kurulmuş olmanın sıkıntısını yaşadık. Buraya büyük umutlar ve bir proje için geldim. Antalyaspor maçı inanıyorum ki patlama maçımız olacak. Taraftarlarımızdan da stadı doldurmalarını bekliyoruz. Bize tam destek versinler. Biz de onları mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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