Avni Aker'in son maçında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da maçın hakemi Alper Ulusoy'a büyük tepki var. Onur Kıvrak maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada hakeme ateş püskürdü. İşte Onur'un o açıklamaları...



"BİZİM LEHİMİZE ÇALSA ŞAŞIRIRDIM"

"Bugün buraya gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu veda maçında kazanmak isterdik, olmadı. Bu veda maçını kazanmak isterdik. Golümüz faul diye iptal ediliyor. Verilen penaltı dışarıda. Aynı hatayı yapsam, hakem benim lehime faul çalsa ben şaşırırdım. Penaltı dışarıda, önce serbest vuruş veriyor sonra penaltı. Ben İzmirliyim ama buraya yıllarımı verdim, 10 yıldır burada oynuyorum. Bilerek buraya formamla geldim. "

"NE OLUR YAKAMIZI BIRAKSINLAR"

"Belki önümüz kesilmek isteniyor ama bu taraftar arkamızda olduğu sürece önümüz kesilemeyecek. Trabzonspor arması tertemiz. Bu temiz forma, bir gün hak ettiği yerlere gelecek. Artık ne olur bizim yakamızı bıraksınlar! Herkes işini yapsın. Lütfen hakem hataları ile bir daha gündeme gelmeyelim"