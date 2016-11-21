 Önümüz kesilmek isteniyor – Fotomaç – 21 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Önümüz kesilmek isteniyor

    Önümüz kesilmek isteniyor

    Trabzonspor kaptanı , Antalyaspor maçının hakemi Alper Ulusoy'un yönetimine tepki gösterdi.

    Avni Aker'in son maçında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da maçın hakemi Alper Ulusoy'a büyük tepki var. maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada hakeme ateş püskürdü. İşte Onur'un o açıklamaları...

    "BİZİM LEHİMİZE ÇALSA ŞAŞIRIRDIM"
    "    Bugün buraya gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu veda maçında kazanmak isterdik, olmadı. Bu veda maçını kazanmak isterdik. Golümüz faul diye iptal ediliyor. Verilen penaltı dışarıda. Aynı hatayı yapsam, hakem benim lehime faul çalsa ben şaşırırdım. Penaltı dışarıda, önce serbest vuruş veriyor sonra penaltı. Ben İzmirliyim ama buraya yıllarımı verdim, 10 yıldır burada oynuyorum. Bilerek buraya formamla geldim. "

    "NE OLUR YAKAMIZI BIRAKSINLAR"
    "    Belki önümüz kesilmek isteniyor ama bu taraftar arkamızda olduğu sürece önümüz kesilemeyecek. Trabzonspor arması tertemiz. Bu temiz forma, bir gün hak ettiği yerlere gelecek. Artık ne olur bizim yakamızı bıraksınlar! Herkes işini yapsın. Lütfen hakem hataları ile bir daha gündeme gelmeyelim"

    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Önümüz kesilmek isteniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.