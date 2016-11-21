 Golümü atacağım – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Golümü atacağım

    Golümü atacağım
    maçında 'un gol yollarındaki silahı , üzerine düşeni yapacağını açıkladı. Bu sezon ligde G.Saray derbisinde gol atabilen Senegalli yıldız, kendini iyi hissettiğini, görev alması durumunda Antalyaspor karşısında sessizliğini bozacağını belirtti. N'doye, "İyi oyunculardan kurulu bir ekibiz. Şanssız bir dönem geçiriyoruz ama bu durumu da düzeltecek olan bizleriz. Antalya maçıyla işleri yoluna koyacağız" dedi.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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