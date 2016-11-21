Fırtına'dan hüzünlü veda!
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Antalyaspor'u ağırladı.
Avni Aker'e veda maçında kötü gidişe dur demek isteyen Trabzonspor, Antalyaspor ile karşılaştı. 8. dakikada Chico'nun golüyle öne geçen Antalyaspor, karşılıklık ataklarla geçen mücadelede maç sonuna kadar skoru korumayı başardı ve zorlu Trabzonspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı.
ANTALYA GOLÜ ERKEN BULDU
Dakika 8'de Antalyaspor, Chico'nun golü ile maçta erken öne geçti. Sol kanattan kazanılan korneri Ramon Motta paslaşarak kullandı. Tekrar topu alan Ramon Motta'nın ceza alanına gönderdiği ortada Ondrej Celustka'dan seken topu önünde bulan Chico, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
MEHMET EKİCİ CEZALI
11. dakikada orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Mehmet Ekici Serge Mbilla Etame'ye kontrolsüz bir müdahalede bulundu. Hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla Mehmet Ekici önümüzdeki hafta oynanacak maçta cezalı duruma düştü.
N'DOYE NET GOLÜ KAÇIRDI!
Mücadelenin 34.dakikasında Trabzonspor gole çok yaklaştı. Okay Yokuşlu'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Dame N'Doye müsait pozisyonda şutunu çekti ancak top kaleci Ferhat Kaplan'dan geri geldi. Dönen topa tekrar hareketlenen N'Doye'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.
ANTALYA PENALTI KAZANDI - ONUR GOLE İZİN VERMEDİ!
46. dakikada ceza sahasında Mustafa Akbaş, Serge Mbilla Etame'ye kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.
Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Diego Angelo'nun vuruşunda kaleci Onur Kıvrak sol direk dibinden topu kurtarmayı başardı.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 22:46
- Nefes kesen derbi G.Saray'ın
Toplam 1
Yorum
Sneijder_W Bir kaç hafta mesaj atamıycam, Fener taraftarından özür diliyorum. kışkırtmak için yaptım. ne olur affedin. Fener daha büyük anladık artık.
- FB TV'de "Beşiktaş şampiyon olur" yorumu!
Toplam 12
Yorum
ender nasıl şampiyon olacagiz.onbirinci hafta bitti daha lider değiliz.vede çok zor maçlarımız var.kimse madalyonun diğer yüzünü gormek istemiyor.vallahi ben söylim bjk 4 sakatı var.önünde zor maçlar var.bjk nin işi çok zor.başakşehir işi göturür.çünkü zor maçları yok.avrupadada maç yapmıyorlar.işleri kolay.
- Fenerium'da derbi bereketi
Toplam 3
Yorum
Fenerli 18 sene oldu ben 34 yasindsydim yss oldu 52
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