Fırtına'dan hüzünlü veda!

Avni Aker'e veda maçında kötü gidişe dur demek isteyen Trabzonspor, Antalyaspor ile karşılaştı. 8. dakikada Chico'nun golüyle öne geçen Antalyaspor, karşılıklık ataklarla geçen mücadelede maç sonuna kadar skoru korumayı başardı ve zorlu Trabzonspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

ANTALYA GOLÜ ERKEN BULDU

Dakika 8'de Antalyaspor, Chico'nun golü ile maçta erken öne geçti. Sol kanattan kazanılan korneri Ramon Motta paslaşarak kullandı. Tekrar topu alan Ramon Motta'nın ceza alanına gönderdiği ortada Ondrej Celustka'dan seken topu önünde bulan Chico, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

MEHMET EKİCİ CEZALI

11. dakikada orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Mehmet Ekici Serge Mbilla Etame'ye kontrolsüz bir müdahalede bulundu. Hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartla Mehmet Ekici önümüzdeki hafta oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

N'DOYE NET GOLÜ KAÇIRDI!

Mücadelenin 34.dakikasında Trabzonspor gole çok yaklaştı. Okay Yokuşlu'nun ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Dame N'Doye müsait pozisyonda şutunu çekti ancak top kaleci Ferhat Kaplan'dan geri geldi. Dönen topa tekrar hareketlenen N'Doye'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

ANTALYA PENALTI KAZANDI - ONUR GOLE İZİN VERMEDİ!

46. dakikada ceza sahasında Mustafa Akbaş, Serge Mbilla Etame'ye kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.

Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Diego Angelo'nun vuruşunda kaleci Onur Kıvrak sol direk dibinden topu kurtarmayı başardı.