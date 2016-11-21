Ekici imzalıyor
Başkan Usta bugün, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mehmet Ekici ve menajerliğini de yapan babası ile görüşüp imzayı attıracak.
1.5 MİLYONA GELMİŞTİ
Trabzonspor'un Mehmet Ekici'ye 300 ile 400 bin euro arasında bir zam yaparak 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attırması bekleniyor. 2014 yılında Werder Bremen'den 1.5 milyon euro'ya transfer edilen Ekici yıllık 1.4 milyon euro alıyor. Ekici'nin ücretinin 1.8 milyon euro olması bekleniyor.
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:11
- ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Toplam 10
Yorum
kanaryadan kartala Siz gülmeye devam edin bakalim ama 2 hafta sonra sira sizde bunuda sakin unutmayin .eee dile kolay sizde 11 senedir kücük emrah gibi boynu bükükleri oynuyorsunuz 2 hafta sonra 12 sene olacak ALLAHIN IZNIYLE ;-) yani simdilik devam gülün KABUSLU O GECEYI YASAMADAN ÖNCE KARA KARGALAR:-)))
- İşte coşturan o konuşma!
Toplam 15
Yorum
Robin van persie Kazanamadı. :) hayal kurmak iyidir güzeldir ama sadece hayaldir
- İşte maçın yıldızının açıklaması
Toplam 21
Yorum
nıko arkadaş fenerbahçe galatasarayı yenıyor derbının kralı gs ve fenerdır beşiktaşlılarda bı havalar bı havalr kendılerını uzayda goruyorlar sizde geleceksınız kadıkoye o atmosfere
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