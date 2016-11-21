 Ekici imzalıyor – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Ekici imzalıyor

    Ekici imzalıyor

    Başkan Usta bugün, sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve menajerliğini de yapan babası ile görüşüp imzayı attıracak.

    Başkan , bugün Trabzon'da hem Mehmet Ekici hem de aynı zamanda menajerliğini yapan babasıyla bir görüşme yapacak. Oyuncunun sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini üç yıl daha uzatmak isteyen bordo-mavili yönetimin, Ekici'yle yaptığı ön görüşmenin ise oldukça olumlu geçtiği ve oyuncunun, "Şartlar hazırsa ben de imza atmaya hazırım" dediği öğrenildi.

    1.5 MİLYONA GELMİŞTİ
    'un 'ye 300 ile 400 bin euro arasında bir zam yaparak 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attırması bekleniyor. 2014 yılında Werder Bremen'den 1.5 milyon euro'ya transfer edilen Ekici yıllık 1.4 milyon euro alıyor. Ekici'nin ücretinin 1.8 milyon euro olması bekleniyor.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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