 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı asıldı – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı asıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı asıldı

    'un yapımında son aşamaya gelinen 'nun resmi açılışı 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

    Stadyumun temel atma törenine de katılan ve yapılış aşamasını çok yakından takip eden 'ın da katılacağı açılış töreni öncesi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 'ın fotoğrafları Akyazı'ya asıldı. Deneme amacıyla asılan fotoğrafların Adanaspor maçı sonrası açılış töreni için yeniden yerine asılacağı ifade edildi.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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