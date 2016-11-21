 Çubukçu: Kazanmak zorundayız – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Çubukçu: Kazanmak zorundayız

    Çubukçu: Kazanmak zorundayız
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, maçını kazanmak zorunda olduklarını belirtti. Çubukçu, " mağlubiyeti bizi derinden üzdü. Kazanabilirdik ancak o maçta yaşananlar ortada. Antalya karşılaşması moralimizi yükseltmemiz açısından oldukça önemli. Oyuncularımız bu maçı kazanmak adına gerekeni yapacaktır" diye konuştu.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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