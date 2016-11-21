Bir taşla iki kuş
Fırtına, rakibini devirerek hem geçen sezonki 7-0’lık yenilginin rövanşını almak hem de Avni Aker’deki son lig maçını kazanarak vedalaşmak istiyor. Tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.
İLK ADIMI ATMAMIZ ŞART
Deneyimli hoca, "Milli maç arasında eksikliklerimizi giderme fırsatı bulduk. Her yönüyle Antalyaspor maçına hazırız ve kazanmak için gerekeni yapacağız" diye konuştu. Antalyaspor maçıyla başlayan bir çıkış yakalamak istediklerini vurgulayan Yanal, "Bir an önce yukarılara doğru çıkmamız için seri galibiyetler almak zorundayız. Bunun ilk adımını da Antalyaspor karşısında atmak istiyoruz" ifadesini kullandı.
FIRTINA ÇOK ÜSTÜN
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, bugün Antalyaspor ile Avni Aker Stadı'nda karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 40 maçta Trabzonspor'un 24, Antalyaspor'un 7 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise berabere bitti. Bordo-mavili takım söz konusu karşılaşmalarda 71 gol atarken, kalesinde ise 40 gol gördü.
Yunus Emre SEL
- 21 Kasım 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:14
- ''Taraftarlar umarım gelmeye devam eder''
Toplam 10
Yorum
kanaryadan kartala Siz gülmeye devam edin bakalim ama 2 hafta sonra sira sizde bunuda sakin unutmayin .eee dile kolay sizde 11 senedir kücük emrah gibi boynu bükükleri oynuyorsunuz 2 hafta sonra 12 sene olacak ALLAHIN IZNIYLE ;-) yani simdilik devam gülün KABUSLU O GECEYI YASAMADAN ÖNCE KARA KARGALAR:-)))
- İşte coşturan o konuşma!
Toplam 15
Yorum
Robin van persie Kazanamadı. :) hayal kurmak iyidir güzeldir ama sadece hayaldir
- İşte maçın yıldızının açıklaması
Toplam 21
Yorum
nıko arkadaş fenerbahçe galatasarayı yenıyor derbının kralı gs ve fenerdır beşiktaşlılarda bı havalar bı havalr kendılerını uzayda goruyorlar sizde geleceksınız kadıkoye o atmosfere
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