 Bir taşla iki kuş – Fotomaç – 21 Kasım 2016
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HEPSİ
    21 Kasım 2016, Pazartesi
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    Bir taşla iki kuş

    Bir taşla iki kuş

    Fırtına, rakibini devirerek hem geçen sezonki 7-0’lık yenilginin rövanşını almak hem de Avni Aker’deki son lig maçını kazanarak vedalaşmak istiyor. Tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

    'de beklenen yükselişi henüz yapamayan Trabzonspor, Antalyaspor'u bugün devirerek birçok olumsuzluğu birden gidermek istiyor. Geçtiğimiz sezon rakibine 7-0 kaybeden Fırtına hem bu maçın rövanşını almak hem de Avni Aker'deki son lig karşılaşmasını kazanarak tarihi stada galibiyetle veda etmek istiyor. Ayrıca ligdeki iki maçlık galibiyet hasretini bitirmeyi amaçlayan bordo-mavililerde tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Milli arada oyuncularıyla bire bir ilgilenen ve özellikle hücum organizasyonları üzerine çalışan teknik patron Ersun Yanal, her yolun 3 puana çıktığı belirtti.

    İLK ADIMI ATMAMIZ ŞART
    Deneyimli hoca, "Milli maç arasında eksikliklerimizi giderme fırsatı bulduk. Her yönüyle Antalyaspor maçına hazırız ve kazanmak için gerekeni yapacağız" diye konuştu. maçıyla başlayan bir çıkış yakalamak istediklerini vurgulayan Yanal, "Bir an önce yukarılara doğru çıkmamız için seri galibiyetler almak zorundayız. Bunun ilk adımını da Antalyaspor karşısında atmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

    FIRTINA ÇOK ÜSTÜN
    Süper Lig'in 11. haftasında , bugün Antalyaspor ile Avni Aker Stadı'nda karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 40 maçta Trabzonspor'un 24, Antalyaspor'un 7 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma ise berabere bitti. Bordo-mavili takım söz konusu karşılaşmalarda 71 gol atarken, kalesinde ise 40 gol gördü.



    Yunus Emre SEL
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:14
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