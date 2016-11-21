 Avni Aker’deki son lig maçı – Fotomaç – 21 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Kasım 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Avni Aker’deki son lig maçı

    Avni Aker’deki son lig maçı
    Bordo-mavili kulübe kurulduğu günden itibaren hizmet veren Avni Aker Stadı'ndaki son lig maçı bugün Antalyaspor ile oynanacak. Bu karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Yönetim, taraftarı tribünlere davet ediyor. Bu arada bordo-mavililer, seyin Avni Aker Stadı'nda 'nda oynanacak Gümüşhane karşılaşmasıyla veda edecek.
    1. 21 Kasım 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avni Aker’deki son lig maçı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.