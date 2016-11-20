 Uçak parası cepten ödendi – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Uçak parası cepten ödendi

    Uçak parası cepten ödendi
    Yönetimi, İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan duruşmaya katılmak için kiralanan özel uçağın parasını cepten ödedi. Tüm yöneticilerin ortaklaşa uçağın parasını ödediği ve bu çıkartma için kulüp kasasından para çıkmadığı belirtildi. Hukuk kurulunda yer alan avukatlar Hakan Orhan, Erdem Egemen ve Nusret Yılmaz da duruşmalara katılmak için bir ücret talep etmediler.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:40
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