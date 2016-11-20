Trabzonspor, Antalyaspor'u ağırlıyor

Ligde 11 puanı bulunan bordo-mavililer, 9 puana sahip rakibi karşısında kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Yapımı son aşamaya gelen Akyazı Stadı'na geçme hazırlığı yapan bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son lig maçı olarak gördüğü bu karşılaşmayı kazanmak istiyor.

Milli maç arasında Castillo, Yusuf Erdoğan ve Onur Recep Kıvrak'ın sakatlıkları geçerken, bu oyuncular görev verilmesi halinde takımdaki yerini alabilecek. Bordo-mavili ekipte kart cezalısı Uğur Demirok, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Karadeniz ekibinin karşılaşmaya Onur Recep Kıvrak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Durica, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Onazi, Bero, Mehmet Ekici, Yusuf Erdoğan ve N'Doye 11'iyle çıkması bekleniyor.

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Bero ve Mehmet Ekici, Antalyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.