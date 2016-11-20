Trabzonspor, Antalyaspor'u ağırlıyor
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Yapımı son aşamaya gelen Akyazı Stadı'na geçme hazırlığı yapan bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda son lig maçı olarak gördüğü bu karşılaşmayı kazanmak istiyor.
Milli maç arasında Castillo, Yusuf Erdoğan ve Onur Recep Kıvrak'ın sakatlıkları geçerken, bu oyuncular görev verilmesi halinde takımdaki yerini alabilecek. Bordo-mavili ekipte kart cezalısı Uğur Demirok, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.
Hüseyin Avni Aker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Karadeniz ekibinin karşılaşmaya Onur Recep Kıvrak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Durica, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Onazi, Bero, Mehmet Ekici, Yusuf Erdoğan ve N'Doye 11'iyle çıkması bekleniyor.
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Bero ve Mehmet Ekici, Antalyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 12:20
- Biraz daha özen
Toplam 4
Yorum
isminiz Efe şaşırmış in sen bu takımın ve hocanın önünde eğil.saygi duy
- Futbol bayramı
Toplam 18
Yorum
Furkan Fenerbahçede gol atan futbolcular sadece alper ve hasanali değil düzeltin
- Futbol bayramı
Toplam 18
Yorum
3866 kartal seyir açısından çok kısır bir maç olur ben şahsen bu maç yerine başakşhir maçını tercih ederim.
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