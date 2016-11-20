 Rakipte 4 eksik – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Rakipte 4 eksik

    Rakipte 4 eksik
    'un rakibi 'da sakatlık kabusu yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı takımda tedavi içinde İngiltere'de bulunan Samuel Eto'o'nun yanı sıra kaleci Fornezzi ve Emre Güral ile hafta boyunca izinli olan Serdar Özkan'ın da yarınki maçta oynayamayacağı açıklandı.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:46
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