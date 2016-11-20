 Neden rahatsız oluyorlar! – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Neden rahatsız oluyorlar!

    Neden rahatsız oluyorlar!
    Yönetim kurulu üyesi , F.Bahçeli yöneticilerin 'ta görülen davayı eleştirmesine tepki gösterdi. Saral, "Hak aramamız neden rahatsız ediyor. Bu işin sonu nereye gidiyorsa oraya kadar gideceğiz. Duruşma çok verimli geçti. Söz ve karar artık CAS'ın. Olumlu kararlar bekliyoruz" dedi. Önder Bülbüloğlu da davanın lehlerine sonuçlanacağını iddia etti.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:27
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