Kaan ve Ömer Ali
Sağ bek, sağ açık, forvet ve orta sahaya takviye planlayan yönetim, her bölge için 5 kişilik liste hazırladı. Liste başında Kaan Ayhan ile Ömer Ali var.
Başkan Muharrem Usta, uyum sürecinin kısa sürmesi için devre arası transfer döneminin başlamasının hemen ardından imzaları attırmayı amaçlıyor.
SON SÖZ BAŞKAN'IN
Başkan yardımcısı Nevzat Aydın ve scout ekibinden yapılan görüşmelerle ilgili her gün bilgi alan Usta'nın, sezon başında olduğu gibi devre arasında da transfer pazarlıklarında aktif rol alacağı belirtildi.
-Sağ kanatta görev yapan Ömer Ali Şahiner, 24 yaşında. Genç oyuncu, bu sezon Atiker Konyaspor'da 15 maçta 3 gol, 3 asist üretti.
-22 yaşındaki Kaan Ayhan, stoperin yanı sıra sağ bek ve ön liberoda oynayabiliyor. Bundesliga 2'de bu sezon 6 maça çıktı.
Yunus Emre SEL
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:03
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 2
Yorum
Muhabbet Bruma ve Sinan gümüş u kanatlara koymazsan hoca falan değilsin Riekerink.. Bu maç kontratak maçı. Sneijder ve Eren oynamali. Muslera--Sabri,Serdar,Hakan,Carole---- Tolga, Selçuk---Bruma,Sneijder,Sinan Gümüş --- Eren... 11 budur Galatasaray rahat kazanır.
- Futbol bayramı
Toplam 1
Yorum
derbi Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehir- Yeni Malatyaspor..kaçırmamak lazım :)
- 950 milyon liralık derbi
Toplam 9
Yorum
Ali Bruma değer tablosunda kendine yer bulamamış ne öldü mü bu çocuk benim bildiğim onun piyasa değeri sezon başı 75 milyondu şimdi ise 120 150 arası paha biciliyordu :)
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