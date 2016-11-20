 Kaan ve Ömer Ali – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Kaan ve Ömer Ali

    Kaan ve Ömer Ali

    Sağ bek, sağ açık, forvet ve orta sahaya takviye planlayan yönetim, her bölge için 5 kişilik liste hazırladı. Liste başında ile Ömer Ali var.

    Devre arasında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden 'un ilk hedefleri belli oldu. Bordo-mavili ekip, sağ kanada Atiker Konyasporlu Ömer Ali Şahiner'i savunmaya ise 'da da forma giyen 'ı almayı planlıyor. İki oyuncu için de ilk girişimler yapılırken, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan için Galatasaray'ın da devrede olduğu bildirildi. Yönetim, ezeli rakibini ekarte etmeye çalışıyor. Kaan Ayhan olmazsa bu bölgede alternatif isimlere yönelinecek. Sağ bek, sağ açık, forvet orta sahaya takviye planlayan teknik heyet, her bölge için 5 kişilik alternatifli liste hazırlayarak, yönetime verdi.

    Başkan , uyum sürecinin kısa sürmesi için devre arası transfer döneminin başlamasının hemen ardından imzaları attırmayı amaçlıyor.

    SON SÖZ BAŞKAN'IN
    Başkan yardımcısı Nevzat Aydın ve scout ekibinden yapılan görüşmelerle ilgili her gün bilgi alan Usta'nın, sezon başında olduğu gibi devre arasında da transfer pazarlıklarında aktif rol alacağı belirtildi.

    -Sağ kanatta görev yapan , 24 yaşında. Genç oyuncu, bu sezon Atiker Konyaspor'da 15 maçta 3 gol, 3 asist üretti.
    -22 yaşındaki Kaan Ayhan, stoperin yanı sıra sağ bek ve ön liberoda oynayabiliyor. Bundesliga 2'de bu sezon 6 maça çıktı.


    Yunus Emre SEL
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:03
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