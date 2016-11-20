 Haydi desteğe – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Haydi desteğe

    Haydi desteğe
    Yönetici , taraftarları ile yarın oynayacakları maça davet etti. Saral, "Kritik virajdayız. Kazanıp, iyi bir hava yakalamak istiyoruz. 3 puan büyük moral olacak. Bu süreçte taraftarımızın desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Onların da yardımıyla inşallah istediğimizi alacağız" dedi.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:39
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