 Emir de geliyor – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Emir de geliyor

    Emir de geliyor
    'nın açılış tarihi 18 Aralık olarak kesinleşti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapması beklenen açılışa Katar emiri, Şeyh Tamim bin Hamad es-Sani'nin de katılacağı bildirildi. Katar Ulusal Bankası (), Trabzonspor'a 7.5 milyon dolar'a forma sponsoru olmuştu
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:45
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