 Ekici zirvesi yarın – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Ekici zirvesi yarın

    Ekici zirvesi yarın

    Sözleşmesi biten ’nin menajerliğini yapan babası dün ’a geldi. Başkan Usta, Hacı Ekici ile yarın masaya oturacak.

    İç transferde yeniden anlaşılmaya çalışılan Mehmet Ekici için kritik zirve yarın yapılacak. Ekici'nin aynı zamanda menajerliğini de yapan babası Hacı Ekici, yönetimin daveti üzerine dün gece 'a geldi. Antalyaspor maçı için yarın kente gelecek olan başkan Muharrem Usta, baba Ekici ile masaya oturacak.

    'KAL' BASKISI
    , Trabzon'da kalmaya sıcak bakarken, teknik direktör Ersun Yanal da bu oyuncuya takımın önemli bir parçası olduğunu hatırlatıyor. Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden Ekici'ye yeni sözleşme imzalaması için baskı yapıyor.

    76 MAÇTA 16 GOL, 18 ASİST
    Bordo-mavili takımda 3'üncü sezonunu geçiren Mehmet Ekici, Trabzon formasını giydiği 76 maçta 16 gol atıp, 18 asist yaptı. Ekici özellikle frikikten kaydettiği gollerle taraftarın gönlünde yer etti.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:41
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