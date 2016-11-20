Ekici zirvesi yarın
Sözleşmesi biten Mehmet Ekici’nin menajerliğini yapan babası dün Trabzon’a geldi. Başkan Usta, Hacı Ekici ile yarın masaya oturacak.
'KAL' BASKISI
Mehmet Ekici, Trabzon'da kalmaya sıcak bakarken, teknik direktör Ersun Yanal da bu oyuncuya takımın önemli bir parçası olduğunu hatırlatıyor. Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden Ekici'ye yeni sözleşme imzalaması için baskı yapıyor.
76 MAÇTA 16 GOL, 18 ASİST
Bordo-mavili takımda 3'üncü sezonunu geçiren Mehmet Ekici, Trabzon formasını giydiği 76 maçta 16 gol atıp, 18 asist yaptı. Ekici özellikle frikikten kaydettiği gollerle taraftarın gönlünde yer etti.
- 20 Kasım 2016, Pazar
- Güncelleme: 23:41
- İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe 11'i
Toplam 2
Yorum
Muhabbet Bruma ve Sinan gümüş u kanatlara koymazsan hoca falan değilsin Riekerink.. Bu maç kontratak maçı. Sneijder ve Eren oynamali. Muslera--Sabri,Serdar,Hakan,Carole---- Tolga, Selçuk---Bruma,Sneijder,Sinan Gümüş --- Eren... 11 budur Galatasaray rahat kazanır.
- Futbol bayramı
Toplam 1
Yorum
derbi Çekirdekleri hazırlayın, yarın ligin zirvesi açısından "derbi" diyebileceğimiz bir maç var. Eskişehir- Yeni Malatyaspor..kaçırmamak lazım :)
- 950 milyon liralık derbi
Toplam 9
Yorum
Ali Bruma değer tablosunda kendine yer bulamamış ne öldü mü bu çocuk benim bildiğim onun piyasa değeri sezon başı 75 milyondu şimdi ise 120 150 arası paha biciliyordu :)
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