Aile boyu birlik yemeği

Takım kaynaşmasının pekişmesi için yemek organizasyonları sürüyor. Kaptan Onur Kıvrak, Uğur Demirok ve Güray Vural, önceki gün Akçaabat Yıldızlı'da bir restoranda aileleriyle yemek yedi. Üçlü, bol bol sohbet edip, stres attı.