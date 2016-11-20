 Aile boyu birlik yemeği – Fotomaç – 20 Kasım 2016
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    20 Kasım 2016, Pazar
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    Aile boyu birlik yemeği

    Aile boyu birlik yemeği
    Takım kaynaşmasının pekişmesi için yemek organizasyonları sürüyor. Kaptan Onur Kıvrak, Uğur Demirok ve Güray Vural, önceki gün Akçaabat Yıldızlı'da bir restoranda aileleriyle yemek yedi. Üçlü, bol bol sohbet edip, stres attı.
    1. 20 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:43
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