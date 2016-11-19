 Taraftardan tam destek – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Taraftardan tam destek

    Taraftardan tam destek
    Bordo-mavili taraftarlar dün Lozan'a çıkarma yaparak yönetime tam destek verdi. Duruşma öncesi taraftarlar, "2010-11 şampiyonu 'dur" pankartı açtı ve haksızlığın sona erdirilmesi yönünde tezahüratlar yaptı.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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