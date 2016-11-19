Otobüste dış kaplama tamam
Trabzonspor'un kulüp otobüslerinin dış cephe kaplamaları yenilendi. Kulübe ait otobüslerin dış cepheleri yeniden dizayn edilerek yeni bir görünüme kavuşturuldu. A takımın kara yolu seyahatlerinde kullandığı otobüsün de hazırlandığı ve kısa sürede hizmete sunulacağı bildirildi. İç yenilemelerinde teknolojinin son sistemlerinin otobüse monte edileceği belirtildi.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli kim la bu konuşturmuşlar bunu
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