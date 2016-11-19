Luciano Slagveer ile ilgilenmiyoruz
Hollanda basınında yer alan, "Trabzonspor Heerenven'in sağ kanadı Luciano Slagveer ile ilgileniyor" haberini başkan yardımcısı Nevzat Aydın yalanlandı. Aydın, "Gündemimizde yok" dedi.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:14
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