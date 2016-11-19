 Luciano Slagveer ile ilgilenmiyoruz – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    ile ilgilenmiyoruz

    Luciano Slagveer ile ilgilenmiyoruz
    Hollanda basınında yer alan, "Trabzonspor 'in sağ kanadı Luciano Slagveer ile ilgileniyor" haberini başkan yardımcısı Nevzat Aydın yalanlandı. Aydın, "Gündemimizde yok" dedi.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:14
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