İstikrarın adı Onur

Başkan Usta’nın “Daha fazla sorumluluk almalı” dediği kaptan, takımın istikrar abidesi oldu, tüm maçlarda 90 dakika görev yaptı.

Bordo-mavili ekibin ligde geride kalan 10 maçın tamamında görev yapan kaleci Onur Kıvrak, hem formasını kaptırmadı, hem de takımın en istikrarlı futbolcularının başında yer aldı. 10 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlayan Onur, en istikrarlı oyunculardan biri oldu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ligde tüm maçlarda 90 dakika görev verdiği 28 yaşındaki Onur, özellikle Başkan Muharrem Usta'nın 'daha fazla sorumluluk almalı' açıklamasından sonra yükselen performansıyla dikkati çekti. Bordo-mavililerin 1 numarası, son 4 maçında kalesinde 5 gol görmesine rağmen ortaya koyduğu performansıyla teknik heyeti de memnun etti.