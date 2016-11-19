 İstikrarın adı Onur – Fotomaç – 19 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Kasım 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İstikrarın adı Onur

    İstikrarın adı Onur

    Başkan Usta’nın “Daha fazla sorumluluk almalı” dediği kaptan, takımın istikrar abidesi oldu, tüm maçlarda 90 dakika görev yaptı.

    Bordo-mavili ekibin ligde geride kalan 10 maçın tamamında görev yapan kaleci Onur Kıvrak, hem formasını kaptırmadı, hem de takımın en istikrarlı futbolcularının başında yer aldı. 10 karşılaşmanın tamamına ilk 11'de başlayan Onur, en istikrarlı oyunculardan biri oldu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ligde tüm maçlarda 90 dakika görev verdiği 28 yaşındaki Onur, özellikle Başkan Muharrem Usta'nın 'daha fazla sorumluluk almalı' açıklamasından sonra yükselen performansıyla dikkati çekti. Bordo-mavililerin 1 numarası, son 4 maçında kalesinde 5 gol görmesine rağmen ortaya koyduğu performansıyla teknik heyeti de memnun etti.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İstikrarın adı Onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.