 Galibiyetle veda istiyor – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Galibiyetle veda istiyor

    Galibiyetle veda istiyor
    , 'nda oynayacağı son maçta 'u yenmek istiyor. Bu sezon evinde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Trabzonspor 1 karşılaşmayı ise kaybetti. Sahasında bu sezon 8 puan toplayan Karadeniz ekibi kapanışı galibiyetle yapmak istiyor.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:12
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