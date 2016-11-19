Galibiyetle veda istiyor
Trabzonspor, Avni Aker Stadyumu'nda oynayacağı son maçta Antalyaspor'u yenmek istiyor. Bu sezon evinde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Trabzonspor 1 karşılaşmayı ise kaybetti. Sahasında bu sezon 8 puan toplayan Karadeniz ekibi kapanışı galibiyetle yapmak istiyor.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:12
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