Eyvah! Yine Afrika Kupası
2017 Afrika Uluslar Kupası, her dönem olduğu gibi Süper Lig kulüplerini yine sarsacak. 14 Ocak-5 Şubat arasında Gabon'da yapılacak turnuvaya birçok Süper Lig oyuncusu katılacak. En iyi ihtimalle bir oyuncu 25 Ocak sonrası takımına geri dönecek. Çeyrek finaller 28 Ocak ve 29 Ocak'ta, yarı finaller 1 ve 2 Şubat'ta, üçüncülük maçı ile final ise 5 Şubat'ta oynanacak. Trabzonspor da iki oyuncusundan uzun süre mahrum kalacak. Onazi (Nijerya) ile Akakpo (Togo) bir ay boyunca takımı yalnız bırakabilir.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 23:11
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