CAS'ta tarihi duruşma!
Başkan Muharrem Usta, yöneticiler ve avukatlar TSİ 07.00’de özel uçakla İsviçre’ye hareket etti. TSİ 11.30’da başlayan ve toplam 7 saat süren duruşmaya Fenerbahçe, UEFA ve TFF de katıldı. Trabzonspor Hukuk Kurulu, İsviçre'deki duruşmada 2010-2011 sezonundaki hakların kendisine iade edilmesi konusundaki sunumunu yaptı. CAS, kararını 1.5 ay sonra vereceğini açıkladı.
FUTBOLUN UTANÇ BELGESİ
Ardından ise Türkiye saati ile 11.30 sıralarında Başkan Usta yanına Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral'ı da alarak duruşmanın yapılacağı salona girdi. Burada sözü ilk olarak Trabzonspor'un İsviçreli avukatı Jan Margera aldı ve "Bu olay Avrupa'nın en büyük şike olayıdır. 10 milyon taraftarı olan Trabzonspor'un hakkı yenmiştir" dedi. Ardından Trabzonspor Hukuk Kurulu avukatları o dönem yaşananları ve ortaya çıkan mağduriyetleri tek tek anlattı. Toplantıya yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral 'Türk futbolunun utanç belgeseli, şike şike tapeler' adlı kitapla katıldı. Başkan Usta ise İsviçre'ye yaptıkları çıkartmayla ilgili olarak kendilerini şov yapmakla suçlayanlara sert tepki gösterdi. Başkan Usta, "Biz şov peşinde değiliz. Hak arayışındayız, uzun ince bir yoldayız. Yönetim olarak camiamıza layık olma kararlılığındayız. Sonuna kadar" şeklinde açıklama yaptı.
UEFA: BİZİ İLGİLENDİRMEZ
Trabzonspor Hukuk Kurulu, Lozan kentindeki duruşma da 2010-11 sezonundaki hakların kendisine iade edilmesi konusundaki duruşmada sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun avukatlarıyla değil, Fenerbahçe ve UEFA'nın da avukatlarına karşı haklarını savunmaya çalıştı. UEFA, yerel ligde oynanan bir olayın kendilerini ilgilendirmediği iddiasıyla duruşmaya müdahil olurken, Fenerbahçe ise şike olayının FETÖ kumpası olduğu iddiasıyla duruşmada ifade verdi.
ŞİKE TARTIŞILMIYOR BİLE
Hukuk kurulu avukatlarından Erdem Egemen, dönemin şartlarının kendilerini bu noktaya getirdiğini ifade ederek, "Trabzonspor camiası, kulübün misyonuna uygun olarak ülke için iyi olanı, haklı olanı aramak adına mücadelesine devam ediyor" dedi. Egemen şunları söyledi: "Biz isterdik ki hak ve adalet Türkiye'de yerini bulsun. Kararın açıklanması belirli süre alacak. Türkiye'de bize verilen fotoğrafla burada verilen manzara apayrı. Buradaki kurumlar şikenin varlığı yokluğunu tartışmıyor. Bu, CAS kararıyla sona erdi. UEFA ve federasyon da şikenin varlığı yokluğu konusuna yoğunlaşmış değil. Hem UEFA, hem de federasyon şikenin yapıldığı ve bunun kararın kendi talimatlarıyla verildiğini söylüyor."
AYDIN: GURUR DUYUYORUM
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, kendisinin 2010-11 sezonunda da yönetici olduğunu belirterek, "Burada olmak beni ayrı duygulandırıyor. Trabzonspor taraftarı şunu çok iyi bilsin ki Trabzonspor hak ettiği şekilde temsil edildi. Bunun sonuçlarına nereye gideceğine hep beraber baksınlar" dedi. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Genel Sekreter Gençağa Meriç, Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Saral, Coşkun Bülbül, Emre Aksoy ve Okan Alemdaroğlu da görülen duruşmayla ilgili olarak açıklamalar yaptı ve Trabzonspor'un çok iyi temsil edildiğine vurgu yaptı.
SARAL: HAKKIMIZI SÖKE SÖKE ALIRIZ
Yönetici Gökhan Saral, 20110-11 şampiyonluğunu tescil etmek ve haklarını aramak için İsviçre'de olduklarını ifade ederek, "Trabzonspor hakkını aramak için sonuna kadar gidecektir. 2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor'dur. Hakkımızı söke söke alırız" ifadesini kullandı.
MARGERA: BENİM İÇİN ONUR
Bordo-mavililerin İsviçreli avukatlarından Jan Margera, Trabzonspor'u savunmanın onur olduğunu ifade ederek, "İyi ve haklı bir sebeple avukatlık yapıyor olmak her zaman bir onurdur. Meslektaşlarımla birlikte Trabzonspor için bu davada elimizden gelenin e n iyisini yapmaya çalıştık. Umuyoruz ki, davanın sonucu lehimize ve çok başarılı bir şekilde sonuca yansıyacaktır. Şu anda karar CAS heyeti tarafından verilecektir. Ben bu kararın olumlu olacağını umut ediyorum. Biz en iyi şekilde sunumumuzu yaptık" dedi.
KARAR 1.5 AY SONRA
Trabzonspor'un talebi üzerine gerçekleşen duruşmayla ilgili karar 1.5 ay sonra verilecek. Trabzonspor cephesi TFF, UEFA ve Fenerbahçe aleyhine açtıkları davada özet olarak şu taleplerde bulunmuştu:
-2010-11 sezonunun şampiyonluk kupasının kendilerine verilmesi
-Fenerbahçe takımının küme düşürülmesi
-O dönemdeki maddi kayıpların giderilmesi
-Trabzonspor'un haklı mücadelesinin tescillenmesi
Yunus Emre SEL
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:57
- Aslan’da Podolski şoku!
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Yorum
İsimsiz Ohh be dualarım kabul oldu. İnşallah podolski yerine yasin oynar diyordum :))
- Alex: Hagi benden iyiydi
Toplam 2
Yorum
1905GS Bir Galatasaraylı olarak Helal olsun diyorum. Bu tür söylemler Alex'in değerinden hiçbirşey kaybettirmez aksine daha da yüceltir. Tekrar helal olsun evet Hagi dahada büyüktü. Büyük demek istemiyorum mayası tuttu diyelim. Belki Alex ve Hagi ikiside fenerde oynasaydı Alex Hagiden daha iyi işler yapabilirdi. Ama Alexin fenerde yaptıkları ile Haginin Galatasarayda yaptıkları kıyaslanamaz Açık ara Hagi derim.
- Leipzig liderliğe kuruldu!
Toplam 1
Yorum
Bjk1903 ALMANYANIN LEICESTERI
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