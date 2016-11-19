Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:04
- Beraberliği kesinlikle istemiyorum
Toplam 5
Yorum
ercisli 1 atıyordu fener yetmiyordu 2 atıyordu fener yetmiyordu hasan şaş fatih Terim ağlıyordu fener yetmez diyordu bir ceyhun atıyordu bir serhat atıyordu ortega ergünün belini kırıyordu cimbomlular hep birlikte koro halinde ağlıyordu ama fener acımasızca 6 tane atıyordu Allahtan 6 kadımdı günlerden ya 10 kasım olsaydı nolacaktı cimbomun hali
- CAS'ta tarihi duruşma!
Toplam 12
Yorum
ercisli gel gel sana hakkını vereyim trabzrum sen anca rüyanda görürsün
- O iş bizde Başkan
Toplam 3
Yorum
Batuhan Her sene olduğu gibi bu sene de yeneriz 4.0
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