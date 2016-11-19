 Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü

    Antalyaspor maçı hazırlıkları sürdü

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, futbolcuların yenilenme çalışmasıyla sona erdi.

    Bordo-mavili ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:04
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