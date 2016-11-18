Trabzonspor'un CAS duruşması başladı
2010-2011 futbol sezonuna ilişkin şike davasında haklarının verilmediği gerekçesiyle CAS'a başvuran Trabzonspor Kulübünün yöneticileri, İsviçre'nin Lozan kentindeki duruşmaya katıldı.
Futbolda 2010-2011 sezonuna ilişkin şike davasıyla ilgili UEFA'ya yaptığı itirazdan olumlu sonuç alamayan ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuran Trabzonspor Kulübünün, İsviçre'nin Lozan kentindeki duruşması başladı.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ve yöneticilerden oluşan heyet, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkındaki şikayet başvurusu kapsamında, CAS yetkilileri ile bir araya geldi. Bordo-mavili kulübün İsviçre'deki ve Türkiye'deki avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Bu arada, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu da sarı-lacivertli kulüp adına duruşmaya katıldı.
İsviçre'ye gelen bir grup bordo-mavili taraftar, toplantının yapıldığı otel önünde, Trabzonspor Kulübünün yaptığı şikayet başvurusuna destek amacıyla kısa bir gösteri düzenledi.
Bordo-mavili kulüp, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kuruluna, Fenerbahçe ve TFF hakkında şikayet başvurusunda bulunmuştu.
UEFA ve CAS tarafından şikenin tespit edildiği ancak TFF'nin bu konuya duyarsız kaldığı ve hiçbir yaptırımda bulunmadığı gerekçesiyle yapılan başvurunun ardından, UEFA Etik Kontrol ve Disiplin Komitesi, o dönemde yerel liglere müdahale yetkisi olmadığını vurgulayarak, Trabzonspor'a ret cevabı vermişti.
Bu kararın ardından UEFA Temyiz Kuruluna yaptığı başvurudan da olumlu sonuç alamayan bordo-mavili kulüp, konuyu CAS'a götürmüştü.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:17
- İşte verdiği cevap
Toplam 1
Yorum
AhmetGS abi doğru yanlış bilinmez ama çok profesyonelce konuşmuş
- Benfica biletleri kapış kapış
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok ama çok kritik maç.Yenersek büyük ihtimal guptan çıkıyoruz.Yenemezsek iş son maça kalıyor.İşimizi şansa bırakmamak için kazanmak zorundayız.
- Eski Galatasaraylıdan ilginç derbi yorumu:
Toplam 1
Yorum
Yasama Engin Baytar'ı özledik. Yürekten oynayan bir oyuncumuzdu. Keşke bütün oyuncularımız onun gibi yürekten oynasa yenilgi yüzü görmezdik.
Trabzonspor'un CAS duruşması başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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