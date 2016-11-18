Trabzonspor'un CAS duruşması başladı

Futbolda 2010-2011 sezonuna ilişkin şike davasıyla ilgili UEFA'ya yaptığı itirazdan olumlu sonuç alamayan ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuran Trabzonspor Kulübünün, İsviçre'nin Lozan kentindeki duruşması başladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ve yöneticilerden oluşan heyet, Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hakkındaki şikayet başvurusu kapsamında, CAS yetkilileri ile bir araya geldi. Bordo-mavili kulübün İsviçre'deki ve Türkiye'deki avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Bu arada, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu da sarı-lacivertli kulüp adına duruşmaya katıldı.

İsviçre'ye gelen bir grup bordo-mavili taraftar, toplantının yapıldığı otel önünde, Trabzonspor Kulübünün yaptığı şikayet başvurusuna destek amacıyla kısa bir gösteri düzenledi.

Bordo-mavili kulüp, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kuruluna, Fenerbahçe ve TFF hakkında şikayet başvurusunda bulunmuştu.

UEFA ve CAS tarafından şikenin tespit edildiği ancak TFF'nin bu konuya duyarsız kaldığı ve hiçbir yaptırımda bulunmadığı gerekçesiyle yapılan başvurunun ardından, UEFA Etik Kontrol ve Disiplin Komitesi, o dönemde yerel liglere müdahale yetkisi olmadığını vurgulayarak, Trabzonspor'a ret cevabı vermişti.

Bu kararın ardından UEFA Temyiz Kuruluna yaptığı başvurudan da olumlu sonuç alamayan bordo-mavili kulüp, konuyu CAS'a götürmüştü.