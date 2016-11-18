Trabzonspor cephesinden ilk açıklama!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinde (CAS) görülen futbolda 2010-2011 sezonuna ilişkin şike davasıyla ilgili duruşmanın 1-1,5 ay içerisinde olumlu olarak karara bağlanmasını beklediklerini söyledi.
Futbolda 2010-2011 sezonuna ilişkin şike davasıyla ilgili UEFA'ya yaptığı itirazdan olumlu sonuç alamayan ve CAS'a başvuran Trabzonspor Kulübünün, İsviçre'nin Lozan kentindeki duruşması tamamlandı.
Duruşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta, Türk futbolu için önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, "Kulübün haklı bir davası var. Bu camia asla şov peşinde değil. En ciddi şekilde kararlı bir duruşumuz olacak." dedi.
Tüm Trabzonsporluların, bu sürecin takipçisi olacaklarından emin olması gerektiğini söyleyen Usta, şunları kaydetti:
"Ben duruşmada şuna şahit oldum ki; Türkiye'de şike var mı yok mu konusu Avrupa'da kapanmıştır. Kurumlar şikeyle ilgili mutabakat sağlamış durumda ve 'cezalarını verdik.' diyorlar. Madem şike var ve cezalarını verdiniz, neden Türkiye'de bunun gerekleri uygulanmadı? UEFA, bu yaptırımları uygulamadığı için biz de CAS'a başvurduk. Buradaki avukatlarımız da Türkiye'deki ekibimiz de bu davaya çok iyi hazırlandı. UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe heyetleri de burada. Ümit ederiz ki CAS, olması gerektiği gibi bu işe al atar ve Trabzonspor camiası olarak beklentilerimize ulaşırız. 1,1-5 ay içerisinde davadan olumlu bir sonuç alınmasını bekliyoruz."
Bordo-mavili kulüp, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kuruluna, Fenerbahçe ve TFF hakkında şikayet başvurusunda bulunmuştu.
UEFA ve CAS tarafından şikenin tespit edildiği ancak TFF'nin bu konuya duyarsız kaldığı ve hiçbir yaptırımda bulunmadığı gerekçesiyle yapılan başvurunun ardından, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, o dönemde yerel liglere müdahale yetkisi olmadığını vurgulayarak, Trabzonspor'a ret cevabı vermişti.
Bu kararın ardından UEFA Temyiz Kuruluna yaptığı başvurudan da olumlu sonuç alamayan bordo-mavili kulüp, konuyu CAS'a götürmüştü.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:02
- Volkan davayı kazandı
Toplam 1
Yorum
fff Karara bak hele, vermeseler daha iyimiş.
- The Sun: Töre gönderilecek
Toplam 2
Yorum
Mehmet bey Genç insanlar ufak tefek hatalar yapabilirler. Gökhan töreye kapımız açık .ü
- Beşiktaş'a transfer yasağı geldi
Toplam 1
Yorum
erkan ceza gelmıs grusme dıyor sıkıntı yok dıyor bundan buyuk sıkıntı mı olur
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