 Özgür Şahin Trabzon MP’de – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Trabzon MP’de

    Özgür Şahin Trabzon MP’de
    Basketbol Süper Ligi takımı Trabzonspor MP, Bursaspor Durmazlar'da forma giyen Özgür Şahin ile anlaştı. Bordomavili kulüpten yapılan açıklamada, Basketbol 1. Ligi'nde yer alan Bursaspor Durmazlar'ın 23 yaşındaki oyuncusu ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Banvit altyapısında basketbola başlayan 1.90 boyundaki oyun kurucu; İstanbulspor, İTÜ ve Gediz takımlarında forma giymişti.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:47
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