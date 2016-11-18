Özgür Şahin Trabzon MP’de
Basketbol Süper Ligi takımı Trabzonspor MP, Bursaspor Durmazlar'da forma giyen Özgür Şahin ile anlaştı. Bordomavili kulüpten yapılan açıklamada, Basketbol 1. Ligi'nde yer alan Bursaspor Durmazlar'ın 23 yaşındaki oyuncusu Özgür Şahin ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Banvit altyapısında basketbola başlayan 1.90 boyundaki oyun kurucu; İstanbulspor, İTÜ ve Gediz takımlarında forma giymişti.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Özgür Şahin Trabzon MP’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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