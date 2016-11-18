Onazi forma gönderdi
Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi, kardeşinin de oynadığı ülkesinin amatör küme takımlarından FC Jos'a forma yardımında bulundu.
Trabzon'daki TS Club mağazalarından çok sayıda forma alan ve bunları ülkesine gönderen Onazi'nin kardeşi Oche Onazi, forma dağıtımında bol bol fotoğraf çekerek yayınladı. Forma alan futbolcuların oldukça mutlu olduğu gözlemlendi.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
Onazi forma gönderdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.