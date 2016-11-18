 Onazi forma gönderdi – Fotomaç – 18 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Kasım 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    forma gönderdi

    Onazi forma gönderdi

    Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi , kardeşinin de oynadığı ülkesinin amatör küme takımlarından FC Jos'a forma yardımında bulundu.

    Trabzon'daki TS Club mağazalarından çok sayıda forma alan ve bunları ülkesine gönderen 'nin kardeşi Oche Onazi, forma dağıtımında bol bol fotoğraf çekerek yayınladı. Forma alan futbolcuların oldukça mutlu olduğu gözlemlendi.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Onazi forma gönderdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.