 Ofansif futbol emri – Fotomaç – 18 Kasım 2016
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    18 Kasım 2016, Cuma
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    Ofansif futbol emri

    Ofansif futbol emri

    Teknik direktör , Antalyaspor maçında takımına ofansif ve agresif bir futbol ortaya koyma talimatı verdi. Tecrübeli hoca, hata yapan öğrencilerini sık sık uyarıyor

    Trabzonspor'da teknik direktör , Antalyaspor maçında takımın tüm hücum gücünü sahaya yansıtmaya hazırlanıyor. Antrenmanlarda oyuncularına, "Ofansif ve agresif futbol bizim kimliğimiz olacak" diyen tecrübeli teknik adam, oyun sistemini de buna göre şekillendirecek. Yanal'ın sakatlığı tamamen geçen Fabian Castillo ile son haftalarda iyi bir görüntü ortaya koyan Yusuf Erdoğan arasında bir tercih yapacağı, forvet hattında ise yine N'Doye'yi görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi.

    YUMLU'YA GÖREV VERECEK
    Antrenmanlarda oyuncularına yaptıkları hatalar nedeniyle zaman zaman sert uyarılarda da bulunan tecrübeli teknik adam, kart cezalısı olan Uğur Demirok'un yerine ise stoperde Mustafa Yumlu'yu görevlendirecek. Yanal, Mustafa Yumlu ile özel bir görüşme yaptı.
    1. 18 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:38
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