Ofansif futbol emri
Teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor maçında takımına ofansif ve agresif bir futbol ortaya koyma talimatı verdi. Tecrübeli hoca, hata yapan öğrencilerini sık sık uyarıyor
Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor maçında takımın tüm hücum gücünü sahaya yansıtmaya hazırlanıyor. Antrenmanlarda oyuncularına, "Ofansif ve agresif futbol bizim kimliğimiz olacak" diyen tecrübeli teknik adam, oyun sistemini de buna göre şekillendirecek. Yanal'ın sakatlığı tamamen geçen Fabian Castillo ile son haftalarda iyi bir görüntü ortaya koyan Yusuf Erdoğan arasında bir tercih yapacağı, forvet hattında ise yine N'Doye'yi görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi.
YUMLU'YA GÖREV VERECEK
Antrenmanlarda oyuncularına yaptıkları hatalar nedeniyle zaman zaman sert uyarılarda da bulunan tecrübeli teknik adam, kart cezalısı olan Uğur Demirok'un yerine ise stoperde Mustafa Yumlu'yu görevlendirecek. Yanal, Mustafa Yumlu ile özel bir görüşme yaptı.
YUMLU'YA GÖREV VERECEK
Antrenmanlarda oyuncularına yaptıkları hatalar nedeniyle zaman zaman sert uyarılarda da bulunan tecrübeli teknik adam, kart cezalısı olan Uğur Demirok'un yerine ise stoperde Mustafa Yumlu'yu görevlendirecek. Yanal, Mustafa Yumlu ile özel bir görüşme yaptı.
- 18 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:38
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye dev sponsor
Toplam 13
Yorum
asads sankı parayı sıze verıolar ne bu kavga :D
- Van der Wiel o ülkeye gidiyor
Toplam 1
Yorum
isminiz Hani Oscar Romero'nun parasi yatirildi diye mahşer vurmuştunuz. Kafam karıştı şimdi ;-)
- "Artık bu derbiyi kazanmalıyız"
Toplam 3
Yorum
bjk1903 rüyanızda görürsünüz carole.fenerde zaten alın sizin olsun bu maç dedi.2-1 yenileceksiniz
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